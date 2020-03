Pogoda na jutro: mglista noc, bardzo ciepły dzień

Pogoda na 5 dni: teraz jest pięknie, ale pierwszy dzień wiosny zapowiada się zimowo - 17-03-2020 W kolejnych dniach będzie słonecznie i bardzo ciepło - miejscami termometry pokażą nawet 17 stopni. Pierwsze dni wiosny zapowiadają się jednak zimowo. Spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Zrobi się dużo chłodniej. czytaj dalej

Pogoda na środę

Przed nami pogodna noc. Miejscami, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce, możliwe są mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni.

W środę utrzyma się małe zachmurzenie, a na północy - umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na Pomorzu powieje silniej, w strefie brzegowej możliwe porywy do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo będą dobre.

Pogoda Gdańsk

To był drugi najcieplejszy luty w historii pomiarów - 17-03-2020 Luty 2020 roku był drugim najcieplejszym lutym w historii pomiarów, czyli od 141 lat - poinformowała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1025 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 999 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 16 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda Warszawa

Ratownicy apelują w związku z pandemią: zrezygnujcie z górskich wycieczek - 17-03-2020 Ratownicy górscy apelują, by na czas pandemii turyści powstrzymali się od pieszych wycieczek. W ten sposób chcą ograniczyć do minimum potencjalne ryzyko zakażenia się ratowników oraz poddania ich konieczności kwarantanny. - Obawiamy się, że z uwagi na wytyczne, możemy nie udzielić pomocy potrzebującym, jeżeli sami będziemy objęci kwarantanną - podkreślił naczelnik TOPR. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe osiągnie 1010 hPa.