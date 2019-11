Pogoda na pięć dni: intensywny deszcz, a w górach sporo śniegu - 10-11-2019 Pierwsze dni najbliższego tygodnia upłyną pod znakiem opadów deszczu, a w górach - śniegu. W wielu regionach nadal będzie ciepło, termometry pokażą nawet 16 stopni Celsjusza. Sprawdź naszą prognozę pogody na pięć dni. czytaj dalej

Pogoda na 11 listopada

Na noc synoptycy prognozują na wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu okresami opady deszczu - do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach może sypnąć śniegiem. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie, ale lokalnie utworzą się mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na zachodzie do 5 st. C na wschodzie. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Święto Niepodległości na ogół upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Warunki biometeo

Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym zachodzie, nie przekroczy 70 procent. Będzie wzrastać ku północnemu wschodowi, przekraczając 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet będzie niekorzystny na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze okaże się neutralny.

Pogoda Warszawa

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie, ale mglisto - widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: dość pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1013 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie, ale mglisto - widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: ciągłe opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 988 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 989 hPa.