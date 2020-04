Pogoda na 5 dni: aura będzie kusić, ale #zostańwdomu - 22-04-2020 Na najbliższe dni synoptycy prognozują pogodną aurę. Pojawi się też długo wyczekiwany deszcz, który będzie zbawienny dla wysuszonej gleby. Temperatura wzrośnie miejscami do 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

A co w nocy?

Polska pozostanie jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu Odilo z centrum ulokowanym nad Północnym Atlantykiem. Jednak w czwartek kraj zacznie dostawać się od północnego wschodu pod wpływ wiru niżowego znad północnej Rosji, stąd wolny spadek ciśnienia. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne.

W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na północy miejscami będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Warmii, Śląsku i w Małopolsce, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północny i wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek

Na czwartek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków północnych będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1026 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1021 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 20 st. C. Będzie wiał północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Będzie wiał północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.