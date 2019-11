Pogoda na jutro: miejscami mróz w najcieplejszym momencie dnia

Wiatr, śnieg, gołoledź. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 22-11-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla kilku miejsc w kraju. Miejscami porywy mogą osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Obowiązuje też prognoza zagrożeń przed opadami śniegu i marznącym deszczem powodującym gołoledź. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

W nocy na południowym wschodzie kraju przewidywane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach na wschodzie powieje do 45 km/h, z południowego-wschodu.

W sobotę na wschodzie pojawią się opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Opady mogą zamarzać, powodując gołoledź. W pozostałych regionach powinno być na ogół pogodnie. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na wschodzie osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, będzie południowo-wschodni.

Wideo Pogoda w sobotę 23.11

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrze będzie miało na wschodzie kraju. Wyniesie tam powyżej 80 procent. Mieszkańcy północnego wschodu odczują zimno, w pasie od województwa pomorskiego do Lubelszczyzny będzie odczuwalny chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie okażą się niekorzystne, a poza tym neutralne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 23.11

Pogoda Warszawa

NOC: dość pogodnie. Temeratura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 40 km/h. Powieje z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: okresami będą się pojawiały opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1005 hPa .

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiar, w porywach do 45 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1002 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Termometry wskażą do 0 st. C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, w porywach do 40 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-wschodni wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy spadnie do 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 35 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 1 st. C. Będzie wiał umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w porywach do 40 km/h. Ciśnienie o północy spadnie do 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 988 hPa.