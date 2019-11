Pogoda na jutro: miejscami przelotny deszcz, nawet 17 stopni

Pogoda na 16 dni: wkrótce zrobi się dużo chłodniej - 17-11-2019 Wyjątkowo ciepła pogoda jak na listopad będzie trwać jeszcze kilka dni, a później zacznie się ochłodzenie. Sprawdź prognozę długoterminową przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Pogoda na poniedziałek

W nocy będzie na ogół pogodnie. Możliwe są lokalne mgły. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. W Tatrach synoptycy przewidują halny z porywami do 110 km/h.

Poniedziałek upłynie z zachmurzeniem zmiennym. W Wielkopolsce, na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Nizinie Szczecińskiej popada przelotny deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. W Tatrach będzie wiał halny z porywami do 100 km/h.

Wideo Pogoda w poniedziałek 18.11

Warunki biometeo

W tych regionach, gdzie będą pojawiały się opady deszczu, wilgotność powietrza wyniesie 90 procent. Im dalej na północny wschód, tym będzie malała i dojdzie do 80 procent. W całym kraju będziemy odczuwać ciepło, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Biomet w poniedziałek 18.11

Pogoda Gdańsk

Sprawdź, co pogoda szykuje na grudzień - 17-11-2019 Jaka jest prognoza pogody na grudzień? Dlaczego obecnie w naszej części Europy jest cieplej niż na zachodzie kontynentu? Na te pytania odpowiedział we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h, a powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, ale pojawią się również opady deszczu. Termometry pokażą do 16 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z południowego wschodu. Ciśnienie w południe spadnie do 981 hPa.

Pogada Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Popada też przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda Warszawa

Trzecia fala przeszła przez Wenecję - 17-11-2019 Do Wenecji w niedzielę dotarła kolejna fala przypływu. Poziom wody sięgnął w okolicach południa 150 centymetrów - w ten sposób 70 procent historycznego centrum miasta znalazło się pod wodą. Teraz woda zaczęła opadać. czytaj dalej

NOC: na ogół pogodnie. Termometry wskażą do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach z prędkością do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z południowego wschodu. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami w porywach do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, ale wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą do 14 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.