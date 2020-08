Pogoda na jutro: miejscami upalnie, pojawią się też burze

Powrót gwałtownej pogody. Prognoza zagrożeń IMGW - 01-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed burzami z gradem, intensywnymi opadami deszczu i silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Pogoda na niedzielę

W nocy Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się znad Bałtyku w stronę Karpat, stąd wszędzie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Synoptycy zapowiadają na niedzielę małe i umiarkowane zachmurzenie, które wzrastać będzie na zachodzie do dużego. Tam też możliwe są przelotne opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzach może być silny, w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Pogoda na niedzielę 2.08

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie Polski, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. W niemal całym kraju odczujemy ciepło, tylko na południowym zachodzie będzie gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na krańcach zachodnich niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 2.08

Pogoda Warszawa

Pogoda na pięć dni: burzowy front, a z nim ulewy, grad i porywisty wiatr - 01-08-2020 Po kilku dniach spokojnej aury idzie zmiana. Polska dostanie się pod wpływ frontu atmosferycznego, który przyniesie nam gwałtowną pogodę. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: małe zachmurzenie kłębiaste, termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1012 hPa.

Pogoda Poznań

Syberia przegrzewa się i płonie. "To, co się dzieje w Arktyce, nie pozostaje na jej terenie" - 01-08-2020 Arktyka ogrzewa się niebezpiecznie szybko. Jeżeli wydaje się nam, że wydarzenia na dalekiej północy nie mają dla nas znaczenia, to jesteśmy w błędzie. - To, co się dzieje w Arktyce, nie pozostaje na jej terenie. Ma globalne reperkusje - ostrzega sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa

DZIEŃ: małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, pod wieczór duże z burzami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 30 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: małe zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 986 hPa.