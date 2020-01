Wiośnie spieszno do Polski. Kolejne dni nietypowo ciepłe, mokre i wietrzne - 06-01-2020 W kolejnych dniach w pogodzie nie będzie widać zbyt wielu oznak zimy, aura będzie bliższa wiośnie. Pojawią się opady deszczu, a temperatura miejscami może wzrosnąć do 9 stopni Celsjusza. Będą dni, kiedy powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

We wtorek do 5 stopni Celsjusza

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na krańcach wschodnich może spaść słaby śnieg do 1-2 centymetrów, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są opady marznące, może zrobić się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -6 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -1 st. C w centrum kraju, po 2 st. C na Wybrzeżu. Powieje południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr, na Pomorzu możliwe są okresami dość silne porywy wiatru do 50-60 km/h.

Przed nami pochmurny wtorek, choć na południu kraju możemy spodziewać się rozpogodzeń. Na Pomorzu Zachodnim oraz na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny.

Wideo Prognoza pogody na wtorek 7.01

Warunki biometeo

Na północnym wschodzie wilgotność może wzrosnąć powyżej 90 procent. W całym kraju zrobi się chłodno, a na północnym wschodzie wietrznie. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeo będą niekorzystne, a w części południowo-wschodniej Polski - neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 7.01

Pogoda Warszawa

Zaspy, nawisy śnieżne, ryzyko zejścia lawiny. Bądźcie ostrożni w Tatrach - 06-01-2020 W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki pogodowe są wymagające. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina o konieczności posiadania odpowiedniego sprzętu do zimowej turystyki. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1014 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami okaże się dość silny. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1023 hPa.

DZIEN: pochmurno, możliwe są przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 1023 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa sięgnie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

Piekło Australii. Te zdjęcia pokazują koszmar - 06-01-2020 Australia płonie. Zdjęcia, które spływają stamtąd, są wstrząsające. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie do 1011 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1000 hPa.