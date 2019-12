Pogoda na 16 dni: do Polski idzie duże ocieplenie - 29-12-2019 W najbliższych dniach temperatura wzrośnie nawet do siedmiu stopni powyżej zera. Sprawdź autorską prognozę pogody Tomasza Wasilewskiego na 16 dni. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu znad Karpat i Bałkanów. Tylko północna część kraju dostanie się w zasięg potężnego układu niżowego znad Skandynawii. Zimne powietrze arktyczne będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy powietrza polarnego.

Na noc synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą zamarzać i powodować gołoledź. Na Podkarpaciu będą pojawiały się zanikające opady śniegu do 1 centymetra. Temperatura wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -3 st. C w centrum, do 0 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek będzie pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Termometry pokażą od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, w górach do 90-110 km/h.

Warunki biometeo

Powietrze będzie miało najwyższą wilgotność na północny kraju. Wyniesie tam 70 procent. Wszędzie będzie odczuwalny chłód. Mieszkańcy północnych regionów odczują pogodę również jako wilgotną i wietrzną. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze będą neutralne, tylko na północnym wschodzie - niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 1020 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1014 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, pojawi się przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1030 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa spadnie do 1021 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1024 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa spadnie do 1017 hPa.

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimalnie -4 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1021 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1016 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry spadnie do -7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 1006 hPa.