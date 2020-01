Pogoda na jutro: mroźna noc, w dzień do 8 stopni Celsjusza

Za nami wyjątkowo ciepły miesiąc. Był dzień z najwyższą grudniową temperaturą w dekadzie - 02-01-2020 Ostatni miesiąc 2019 roku zapisze się w pogodowej historii Polski jako cieplejszy niż zwykle. Padł nawet rekord maksymalnej grudniowej temperatury w ciągu ostatniej dekady. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podsumował grudzień 2019 roku. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległego układu niżowego znad Morza Północnego.

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Na północy w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda w piątek

Przed nami pochmurny piątek z rozpogodzeniami na południu i wschodzie kraju. Na Pomorzu okresami popada deszcz, spadnie go do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, w górach do 90-110 km/h.

Warunki biometeo

W ciągu dnia najwyższą wilgotność odnotujemy w północnych regionach kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Na północy i częściowo w pasie centralnym Polski będzie chłodno, miejscami też wilgotno i wietrznie. W pozostałej części kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1020 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą -4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1005 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie wiał dość silnie. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 998 hPa.