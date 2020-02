Pogoda na jutro: mroźna noc, za dnia lokalnie poprószy śnieg

Groźna zimowa aura w 13 województwach. IMGW ostrzega - 04-02-2020 W przeważającej części kraju pogoda jest i będzie niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniami, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Alarmy zostały wydane w 13 województwach. Na terenie kilku województw obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. czytaj dalej

Pogoda na środę

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. W górach spodziewamy się większych opadów białego puchu, a na Pomorzu tego, że będzie towarzyszył im deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje umiarkowany i dość silny północno-zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurna środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej części kraju wystąpią zanikające przelotne opady śniegu. W górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, północny, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy w południowej części kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W całym kraju będzie zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 4 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1024 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada śnieg. Termometry pokażą -3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 973 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, wystąpi zanikający przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 987 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Północny wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1016 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy -5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: początkowo zachmurzenie umiarkowane, potem małe. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1009 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, wystąpi zanikający przelotny śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północny, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.