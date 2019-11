Pogoda na jutro: mżawki i sporo chmur, do 16 stopni

Silny wiatr. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 14-11-2019 W piątek i sobotę w części kraju może wiać silny wiatr. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń dla południowych województw. czytaj dalej

Pogoda na noc

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległego układu niżowego z centrami ulokowanymi nad Włochami i Francją. Z południa i południowego wschodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Nocą na wschodzie kraju będzie pochmurno. Synoptycy prognozują niewielkie opady deszczu i mżawki do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach możemy liczyć na rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza miejscami na Pomorzu i Kujawach, przez 3 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek

W piątek na północy i wschodzie kraju będzie pochmurno, spodziewane są niewielkie opady deszczu i mżawki do 1-3 l/mkw. W pozostałych miejscach możemy liczyć na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na zachodzie w porywach osiągnie do 60 km/h.

Wideo Pogoda na piątek 15.11

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 90 procent. Poniżej tej wartości będzie spadać w kierunku południowo-zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na krańcach północno-wschodnich - chłód. W miejscach gdzie wilgotność będzie większa, biomet okaże się niekorzystny. Na pozostałym obszarze Polski będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeo w piątek 15.11

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 1002 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, w Warszawie około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 1018 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa osiągnie 1015 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy 1003 hPa, rośnie.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie lekko spada, około południa barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy dojdzie do 986 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa dojdzie do 985 hPa.