Pogoda na jutro: na ogół pogodny dzień. Od 2 do 6 stopni

Na razie bez mrozu i na ogół pogodnie. Jaka pogoda na Trzech Króli? - 31-12-2019 Kolejne dni przyniosą nieznaczne ocieplenie, choć po weekendzie możemy spodziewać się powrotu lekkiego mrozu. W Święto Trzech Króli lokalnie termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda na środę

Noc sylwestrowa zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowany jest deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach popada słaby śnieg. Na Pomorzu Gdańskim i Warmii utworzą się lokalne mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Miejscami może jednak spaść poniżej 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na wschodzie spodziewane są porywy do 60 kilometrów na godzinę.

W Nowy Rok w całej Polsce zachmurzenie okaże się zmienne. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W strefie brzegowej spodziewane są porywy do 60 km/h.

Wideo Pogoda na Nowy Rok

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 60 procent. Jedynie na południowym zachodzie przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą neutralne.

Wideo Biomet w Nowy Rok

Pogoda Gdańsk

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg - 31-12-2019 W noc sylwestrową pogoda w całym kraju będzie pochmurna. Będą regiony, gdzie spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. A czego możemy spodziewać się w Nowy Rok? Sprawdź prognozę pogody tvnmeteo.pl. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1027 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1027 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, a chwilami popada słaby śnieg lub deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda Warszawa

Ostrzeżenia na południu kraju. W kolejnych dniach możliwy porywisty wiatr - 31-12-2019 Noc sylwestrowa w części kraju przyniesie groźne zjawiska pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami. Z prognozy zagrożeń wynika, że kolejne dni mogą przynieść niebezpieczny wiatr. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1014 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1020 hPa.