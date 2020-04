Pogoda na jutro: nawet 20 stopni

Pogoda na 16 dni: wielka fala ciepła płynie z południa. Ale #zostańwdomu - 05-04-2020 Lada dzień temperatura w Polsce przekroczy 20 stopni. Pogodą w naszej części Europy rządzi teraz wyż, którego centrum w niedzielę było nad Polską, a w poniedziałek znajdzie się nad Ukrainą. Mimo pięknej pogody pamiętać trzeba o ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. Dlatego apelujemy - #zostańwdomu. czytaj dalej

Pogoda na poniedziałek

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale miejscami może być silniejszy.

Poniedziałek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek 06.04

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza sięgnie 30-40 procent. Odczujemy ciepło, a biomet będzie korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 06.04

Pogoda Trójmiasto

Cyklon Harold na Pacyfiku. Pięć osób zginęło, kilkadziesiąt poszukiwanych - 05-04-2020 Cyklon tropikalny Harold, który uformował się na południowym Pacyfiku, przetoczył się przez Wyspy Salomona. Jak podała lokalna policja zginęło pięć osób, a 27 jest poszukiwanych. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr przewrócił prom, którym podróżowali ludzie. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 1 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1033 hektopaskali.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1031 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu. O północy barometry wskażą 1003 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje z południowego wschodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1019 hPa.

Uwaga na przymrozki. Żółte alarmy - 05-04-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części kraju wydał alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść do -8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda Warszawa

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. O północy barometry wskażą 1022 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na barometrach zobaczymy maksymalnie do 1020 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1014 hPa.