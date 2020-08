Pogoda na jutro: nawet 34 stopnie w cieniu

Nieznośny upał, ale nie tylko. Alarmy i prognoza zagrożeń - 20-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W kolejnych dniach do wysokiej temperatury dołączą burze, burze z gradem i silne opady z burzami. czytaj dalej

Pogoda na piątek

Wieczorem na granicy z Litwą i Białorusią możliwe są burze, podczas których spadnie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-50 procent. Na wschodzie kraju będzie gorąco, w pozostałych regionach upalnie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Pogoda na 5 dni: upalny weekend z burzami. Potem ochłodzenie - 20-08-2020 Przed nami słoneczny i upalny weekend. Temperatura może wzrosnąć do 32 stopni Celsjusza. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i silny wiatr.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 33 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1003 hPa.

Pogoda Gdańsk

Niepozorny, ale niesie zagładę. Rak marmurkowy w Poleskim Parku Narodowym - 20-08-2020 Poleski Park Narodowy ostrzega przed ekspansją raka marmurkowego. Gatunek ten może spowodować masowe ginięcie płazów, degradację ekosystemów wodnych i zanikanie zbiorników wodnych.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr słaby powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1001 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 34 st. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 990 hPa.