Pogoda na jutro: nawet 9 stopni. Miejscami popada deszcz

Pogoda na 16 dni: czasami nawet aż 10 stopni ciepła - 08-12-2019 Na mapach pogody na razie nie widać mroźnej, zimowej aury. Do Polski właśnie napłynęło ciepłe, jak na grudzień, powietrze z południa kontynentu i z tego powodu mamy nawet 9-10 stopni.

Pogoda na poniedziałek

Noc w całym kraju zapowiada się deszczowo, choć opadów za wiele nie będzie. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Początek tygodnia będzie deszczowy na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy chwilami mogą wzrastać do 60 km/h.

Warunki biometeo

W większości regionów wilgotność powietrza w poniedziałek utrzyma się na poziomie 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, choć chwilami zrobi się wietrznie. Biomet będzie na ogół neutralny, jedynie na północnym zachodzie - niekorzystny.

Wideo Biomet w poniedziałek 9.12

Pogoda Warszawa

NOC: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 991 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: popada przelotny deszcz. Termometry pokażą 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach osiągnie do 45 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 991 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: okresami może spaść deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Powieje dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 988 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 989 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 981 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie do 982 hPa.