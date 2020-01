Pogoda na jutro: niż Bianca nad Polską. W nocy mróz, za dnia będzie padać

"Gorąco" i przygnębiająco będzie w kolejnych dniach - 07-01-2020 W najbliższych dniach będzie pochmurno, a w wielu regionach popada deszcz. W czwartek temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. To, jak na styczeń, bardzo dużo. W weekend się rozpogodzi. czytaj dalej

Mroźna noc

Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego Bianca znad Północnego Atlantyku. Nad krajem będą przemieszczać się z zachodu na wschód fronty atmosferyczne - ciepły i chłodny. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarno-morskie.

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Tylko na południu kraju się rozpogodzi. Miejscami na Wybrzeżu popada słaby deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Wybrzeżu. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany, a na zachodzie i północy okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę

Zapowiada się pochmurna środa, ale z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h, a w górach do 90 km/h.

Wideo Pogoda na środę 8.01

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach północno-zachodnich, wyniesie ponad 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Na północy, częściowo w centrum kraju i na wschodzie będzie chłodno, miejscami wietrznie, a w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, tylko na południowym wschodzie - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę 8.01

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, po południu popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1024 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami pojawi się deszcz. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1002 hPa.