Pogoda na jutro: niże znad Włoch i Skandynawii nad Polską. Będzie padać i wiać

Deszczowo, wietrznie i bardzo ciepło. W weekend nawet 17 stopni - 12-11-2019 Najbliższe dni zapowiadają się pochmurno i deszczowo. W większości kraju prognozowane są opady deszczu, a w górach spadnie nawet do kilkunastu centymetrów śniegu. Okresami powieje też silniejszy wiatr. W piątek pojawią się rozpogodzenia, a w weekend temperatura sięgnie nawet 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Deszczowa środa

Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych znad Skandynawii oraz Włoch. Od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury rozciąga się deszczowy front atmosferyczny. Nad zachodnią część kraju oraz Pomorze napływa z północy chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie, natomiast reszta kraju znajduje się w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego napływającym z południowego-wschodu.

W środę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie na ogół pogodnie. W pozostałej części kraju synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu od 5 do 15 centymetrów. Bez opadów będzie przeważnie jedynie na Pomorzu Zachodnim. Temperatura wyniesie od 6 st C na Ziemi Lubuskiej, przez 11 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół północno-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie - południowo-wschodni. W większości kraju powieje słabo i umiarkowanie, a na wschodzie i południu okresami dość silnie. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a w górach - do 80-110 km/h.

Prognoza pogody na środę 13.11 Wideo

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie wynosiła od około 80 procent do powyżej 90 proc. Najwyższa spodziewana jest w pasie od Dolnego Śląska, przez województwo kujawsko-pomorskie, do Suwalszczyzny. Mieszkańcy zachodniej części kraju odczują chłód, a wschodniej - komfort termiczny. W większości kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne, jedynie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę 13.11

Pogoda Warszawa

Za nami Pełnia Bobrzego Księżyca. Tej nocy Srebrny Glob będzie pięknie lśnił - 12-11-2019 Dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Po pełni, która nastąpiła we wtorek po godzinie 14, Księżyc będzie się prezentował okazale. czytaj dalej

NOC: Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Termometry wskażą do 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 991 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, pojawią się też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie wiał z południa, słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 100 3hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z zachodu. Ciśnienie około południa spadnie do 992 hPa.

Pogoda Wrocław

"Acqua alta" w Wenecji. Woda wdarła się do Bazyliki św. Marka - 12-11-2019 Plac świętego Marka w Wenecji po raz kolejny zalała woda. Winne jest zjawisko "acqua alta" spowodowane przez ostatnie ulewne opady deszczu. czytaj dalej

NOC: pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Będzie wiał południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa spadnie do 988 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, momentami będzie padał deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiar, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry wskażą do 13 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa 976hPa, spada.