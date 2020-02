Pogoda na jutro: noc będzie trudna. W górach może dosypać nawet pół metra śniegu

Pogoda na 16 dni: wiosenny koniec lutego - 23-02-2020 W ostatnich dniach miesiąca będzie nawet 11 stopni ciepła. Do Polski nadal płynie ciepłe atlantyckie powietrze. czytaj dalej

W nocy będzie pochmurno, z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i mokry Śnieg. Zrobi się ślisko. W górach może dopadać od 10 do 50 centymetrów śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie silny, w porywach dojdzie do do 60-80 kilometrów na godzinę. Na południu kraju powieje do 90-110 km/h, a w górach do 160 km/h.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju do południa będą się pojawiały słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W Karpatach dosypie 5 cm śniegu.

W najcieplejszym momencie dnia będzie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, północno-zachodni i zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągnie prędkość 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek 24.02 Wideo

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze kraju utrzyma się wilgotność na poziomie 60 procent. Będzie wzrastać do 70 procent w kierunku południowo-wschodnim. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr. We wschodniej części kraju zapowiadają się niekorzystne warunki biometeo, a na zachodzie - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 24.02

Pogoda Warszawa

Wir niżowy Julia w Polsce. 10 województw z alertem RCB - 23-02-2020 W Polsce wieje i będzie wiał silny wiatr związany z wirem niżowym Julia, który w niedzielę po południu wkroczył nad zachodnią Polskę. Gwałtowna pogoda może przynieść wiele zniszczeń, ale przede wszystkim będzie stanowiła zagrożenie dla zdrowia i życia. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, początkowo pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Warszawie około południa wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Powieje zachodni i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, okresami deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 70-100 km/h, po północy będzie słabnął. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Wrocław

Liczne interwencje strażaków. Od soboty walczą ze skutkami wichur - 23-02-2020 W Polsce jest bardzo wietrznie. W niedzielę strażacy do połamanych i powalonych drzew wyjeżdżali ponad 200 razy, a od soboty odnotowano ponad 500 interwencji. Na Pomorzu, w Strzeszewie, zawaliła się ściana domu wielorodzinnego. czytaj dalej

DZIEŃ: prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wyniesie od 50 do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, okresami pojawi się deszcz przechodzący nad ranem w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, silny, w porywach rozpędzi się do 80-110 km/h. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 978 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 991 hPa.