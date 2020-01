Pogoda na jutro: noc i dzień pod znakiem opadów deszczu

Termometry pokażą nawet 10 stopni. Będą jednak deszczowe miejsca - 08-01-2020 W najbliższych dniach mieszkańcy wielu regionów kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Codziennie znajdą się jednak deszczowe miejsca. W piątek termometry mogą pokazać nawet 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda na czwartek

Przed nami pochmurna noc z niewielkimi rozpogodzeniami. Synoptycy prognozują opady deszczu o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami przy temperaturze poniżej zera (szczególnie na Podkarpaciu i Podlasiu) opady mogą marznąć powodując gołoledź. Na drogach może być ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

W czwartek będzie na ogół pochmurno. Deszcz nie pojawi się jedynie na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. W pozostałych regionach spadnie 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Na krańcach wschodnich kraju będzie chłodno, a w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1009 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1008 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z opadami deszczem. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1007 hPa.