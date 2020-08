Pogoda na jutro: noc i dzień z burzami, do 27 stopni

Pogoda na 16 dni: zaczyna się zupełnie nowy etap - 30-08-2020 Upalna pogoda na długo żegna się z Polską. Sprawdź autorską prognozę na 16 dni przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się w zasięg niżu Marlis znad Rosji i związanego z nim frontu atmosferycznego. Za frontem napłynie chłodne i wilgotne, powietrze polarne morskie z północnego zachodu, wypierając nad Podkarpacie i Lubelszczyznę gorące i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Noc na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze o sumie do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimum od 12 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr, przeważnie z zachodu, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

>>> Przed burzami ostrzegają także synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek będzie pogodny jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mieszkańcy pozostałej części kraju muszą spodziewać się deszczu i burz z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h, powieje przeważnie z zachodu.

Wideo Pogoda na poniedziałek 31.08

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza pojawi się w północno-zachodnich regionach. Pod względem odczuwalnej temperatury Polska będzie podzielona - na północy dominować będzie chłód, w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę komfort termiczny, na południowym wschodzie kraju zrobi się gorąco, zaś w pozostałej części będzie ciepło. W całej Polsce pogoda będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 31.08

Pogoda Warszawa

NOC: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą minimum 15 st. C. Słaby, zachodni wiatr, w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 60 km/h. O północy ciśnienie sięgnie 991 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Możliwa burza. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie 1000 hPa i rośnie.

Pogoda Poznań

NOC: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Po południu na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. O północy barometry wskażą 1005 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna sięgnie 15 st. C. Wiatr z zachodu powieje słabo, ale w porywach burzowych może osiągać do 60 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Możliwa burza. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h. Po południu ciśnienie sięgnie 1000 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 18 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Po południu barometry wskażą 988 hPa.