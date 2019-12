Pogoda na jutro: noc i dzień z deszczem w wielu miejscach

Szansa na lokalne opady śniegu w drugi dzień Świąt - 21-12-2019 Boże Narodzenie upłynie na ogół z deszczową pogodą. Jednak w drugi dzień Świąt lokalnie jest szansa na sam śnieg. W Wigilię na termometrach zobaczymy do 8 stopni Celsjusza. Później temperatura zacznie przypominać bardziej tę zimową. czytaj dalej

Deszczowo w wielu regionach

W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem niżu znad Białorusi. Napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie z północnego zachodu wypierając na wschód cieplejsze powietrze polarno-morskie.

Noc na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce upłynie z dość pogodną aurą. Poza tym będą pojawiały się opady deszczu. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Niedziela na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce okaże się pogodna. W pozostałych miejscach będzie padał deszcz. Termometry pokażą od 6 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie kraju. Wyniesie tam powyżej 70 procent. Będzie spadać w kierunku Polski zachodniej. Na północny i w zachodzie będzie odczuwalny chłód, a poza tym - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne we wschodniej połowie kraju okażą się niekorzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 975 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: dość pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Będzie wiał słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 979 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu spadnie do 990 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Będzie wiał słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 976 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie do 8 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 975 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 961 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 10 st. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 960 hPa.