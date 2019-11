Pogoda na jutro: noc miejscami będzie mglista i mroźna

Prognoza pogody na 16 dni: czeka nas zimowy incydent - 24-11-2019 Na początku grudnia do całej Polski napłynie arktyczne zimno z północy. czytaj dalej

Pogoda na poniedziałek

W nocy na południowym wschodzie i w centrum kraju spodziewane są mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W tych regionach możliwa jest marznąca mżawka powodująca gołoledź. Poza tym będzie pochmurno, choć na zachodzie możliwe są przejaśnienia. Miejscami chwyci mróz - temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Początek tygodnia zapowiada się pochmurnie na wschodzie, w pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 80 procent. Na północnym wschodzie odczujemy zimno, w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką, po Podkarpacie - chłód, a w pozostałych regionach komfort termiczny. Biomet nie będzie wpływał na nasze samopoczucie.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Temperatura w nocy spadnie do -1 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1003 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1003 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1003 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiać będzie słabo z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1015 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 998 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno. Możliwa jest mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów i marznąca mżawka - niewykluczone jest, że zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie 0 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 987 hPa.

DZIEŃ: będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 987 hPa.