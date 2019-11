Pogoda na jutro: noc z gęstymi mgłami, w dzień do 14 stopni

Gęsta mgła. Ostrzeżenia IMGW w połowie kraju - 07-11-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. W niektórych regionach kraju może pojawić się już późnym popołudniem. Utrzymać może się do godzin porannych w piątek. czytaj dalej

W nocy na wschodzie kraju wystąpią liczne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Towarzyszyć im może mżawka. Na zachodzie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo, z południowego wschodu.

Pogoda na piątek

Piątek będzie dość pogodny. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na południu kraju spadnie poniżej 60 procent. Im dalej na północ, tym będzie wyższa i w północnych oraz północno-wschodnich regionach wyniesie ponad 70 proc. Mieszkańcy części kraju z najwyższą wilgotnością powietrza będą odczuwać chłód, a pozostali komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Pogoda Warszawa

NOC: wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 metrów i może pojawić się mżawka. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Termometry pokażą 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 999 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: dość pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 11 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 998 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: dość pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Będzie wiał słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa, waha się.

DZIEŃ: dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1013 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 993 hPa, waha się.

Pogoda Kraków

NOC: mgły będą ograniczać widzialność do 100 metrów, możliwa jest też mżawka. Termometry pokażą 2 st. C. Będzie wiał słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 984 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 983 hPa.