Niż Fabian wpływa na pogodę. Niemal cała Polska z alarmami IMGW - 04-01-2020 W przeważającej części kraju pogoda może stwarzać zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Oprócz tego niebezpieczeństwo będą stanowić też oblodzenia i intensywne opady śniegu. Obowiązują także alarmy hydrologiczne. czytaj dalej

Maksymalnie 5 stopni

W nocy z soboty na niedzielę na południu, wschodzie i w centrum prognozowane są opady deszczu i marznącego deszczu, przechodzące w śnieg. Możliwa jest gołoledź. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej oraz w Wielkopolsce do 1 st. C nad Zatoką Gdańską. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę, okaże się północno-zachodni.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na wschodzie i Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach powieje z maksymalną prędkością do 50 km/h. Będzie jednak stopniowo słabnął.

Wideo Pogoda na niedzielę 5.01

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno i wiatr. Biomet okaże się neutralny w północno-zachodniej części kraju, a w pozostałych regionach - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 5.01

Pogoda Warszawa

Zimowe opady, ale i nawet 9 stopni. Prognoza pogody na pięć dni - 04-01-2020 Najbliższe dni przyniosą lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od środy czeka nas ocieplenie - miejscami termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza. Towarzyszyć nam będą silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

NOC: opady deszczu i marznącego deszczu przechodzące w śnieg. Możliwa gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hektopaskale.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, będzie stopniowo słabnący, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, będzie północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, w porywach osiągnie do 45 km/h, ale powinien słabnąć. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1022 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje umiarkowany północno-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, ale będzie stopniowo słabnął. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1029 hPa.

Pogoda Wrocław

Sobota z groźną aurą. Trudne warunki pogodowe na Waszych zdjęciach - 04-01-2020 W sobotę w kilku regionach kraju sypie śniegiem. Oprócz tego na Bałtyku szaleje sztorm. Swoje relacje z gwałtownej sobotniej pogody wysłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: przelotne opady śniegu. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach jego prędkość dojdzie do 40 km/h. Później powinien słabnąć. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: okresami możliwe są opady śniegu. Temperatura osiągnie minimalnie -1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 993 hPa.

DZIEŃ: prognozowane są przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 45 km/h. Będzie jednak stopniowo słabł. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1003 hPa.