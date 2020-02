Deszczowo, ale nawet 14 stopni. W niedzielę znowu będzie silnie wiać - 13-02-2020 Przed nami deszczowy czas, ale z każdym kolejnym dniem możemy się spodziewać wzrostu temperatury. Pod koniec tygodnia zrobi się niebezpiecznie - powieje silny wiatr, który w porywach może dochodzić do 80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Dzień pod znakiem opadów

Noc na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie pogodna. W pozostałych regionach wystąpią opady śniegu, które od południowego zachodu będą przechodzić w deszcz. Na termometrach zobaczymy minimum od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr będzie umiarkowany. W porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę. W Tatrach prognozowany jest halny - na Kasprowym Wierchu w powieje w porywach z prędkością 120 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno. Na zachodzie i południu Polski należy spodziewać się opadów deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i umiarkowany wiatr osiągnie w porywach do 45 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność w powietrzu pojawi się w zachodnich i południowych częściach Polski. W całym kraju odczuwalne będą chłód i wilgoć. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda Warszawa

NOC: przelotny śnieg. Temperatura minimalna sięgnie -1 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hektopaskali.

DZIEŃ: śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który osiągnie w porywach do 45 km/h. Po południu barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Umiarkowany wiatr z południa w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni i umiarkowany, w porywach powieje z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1002 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: przelotny śnieg. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Południowy wiatr powieje umiarkowanie, a jego porywy rozpędzą się do 45 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1013 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i południowy, w porywach powieje z prędkością 45 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 993 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 7 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, którego porywy rozpędzą się do 45 km/h. Po południu na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 45 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 987 hPa.