Pogoda na jutro: noc z przelotnym śniegiem, wtorek zimny

Pogoda na pięć dni: śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, kilka stopni powyżej zera - 02-12-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem słabych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura nie przekroczy dziewięciu stopni Celsjusza. Miejscami może wiać dość silny wiatr. czytaj dalej

Pogoda na wtorek

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami postępującymi z północy w głąb kraju. Przelotnie popada śnieg. Spadnie go do 1-2 centymetrów, w górach do 5 cm. Tylko na Pomorzu, Kujawach i Warmii synoptycy nie prognozują opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na wschodzie rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu wystąpią słabe opady śniegu do 1 centymetra, na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach północno-zachodnich, wyniesie około 90 procent. W pozostałych regionach oscylować będzie wokół 80 procent. W całym kraju będzie zimno i wilgotno, na północy Polski wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na północnym zachodzie niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno, możliwy przelotny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Zachodni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, możliwy przelotny śnieg. Termometry pokażą -2 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1000 hPa.