Pogoda na jutro: nocą do -6 stopni, w dzień lokalnie popada śnieg

Pogoda na czwartek

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem, a na wschodzie - śnieg. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Miejscami będzie mroźno, temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, południowy.

W czwartek na zachodzie i południu Polski możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie - śniegu. Pomiędzy tymi strefami opadów możemy liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Warunki biometeo

Najniższą wilgotność odnotujemy na wschodzie, nie przekroczy 70 procent. Jej wartość będzie wzrastać w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet na zachodzie okaże się niekorzystny, a na wschodzie - neutralny.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -3 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie spada, po południu 993 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 993 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 991 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie -6 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

DZIEŃ: możliwe są opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 981 hPa.