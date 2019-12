Pogoda na jutro: nocą mróz, za dnia opady i bardzo silny wiatr w górach

Marznące opady w 11 województwach. IMGW alarmuje przed groźną pogodą - 12-12-2019 W nocy z czwartku na piątek i o poranku musimy być przygotowani na trudne warunki pogodowe. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia przed opadami marznącymi. czytaj dalej

Silny wiatr w górach

Zapowiada się pochmurna noc. W pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po wschodnie wybrzeże, Warmię i Mazury możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Spadnie do 1 centymetra śniegu. Miejscami prognozowane są opady marznące powodujące gołoledź. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na zachodzie, przez -1 st. C w centrum, po 0 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

W piątek na niebie zobaczymy sporo chmur. Padać nie powinno jedynie na zachodzie kraju, poza tym miejscami wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw., a w górach śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na północy, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-110 km/h.

Warunki biometeo

W większości regionów wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy wilgoć i chłód, a na północy dodatkowo będzie wietrznie. Biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno, możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Opady będą zamarzać i powodować gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 991 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w Warszawie około południa wyniesie 982 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno, przelotne opady deszczu ze śniegiem, możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 992 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna osiągnie -3 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 989 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 976 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą -2 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, możliwe są też przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 972 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 976 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, możliwe są też przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 963 hPa.