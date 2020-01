Pogoda na jutro: nocą nawet -6 stopni, za dnia opady podzielą Polskę

Biskupiec, Siedlce, Dolina Rospudy. Pokazujecie nam, gdzie jest zima - 05-01-2020 W niedzielę w niektórych regionach kraju panuje zimowa aura. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy Wasze pogodowe relacje z kilku miejscowości. czytaj dalej

Pogoda na Trzech Króli

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna z przejaśnieniami. W północnej części kraju wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami przy temperaturze poniżej zera stopni opady mogą marznąć, zrobi się ślisko. W górach popada słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 s. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany południowo - zachodni wiatr. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurny poniedziałek. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu pojawią się w północnych, północno-wschodnich i miejscami centralnych regionach. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy osiągną prędkość do około 60 km/h.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie około 90 procent, wszędzie będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami opady mogą zamarzać i zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1027 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie opady mogą zamarzać i zrobi się ślisko. Termometry pokażą 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1022 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1018 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, koło południa pojawi się śnieg a następnie deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1016 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1015 hPa.