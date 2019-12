Pogoda na jutro: od deszczu po śnieg. Dodatkowo silnie powieje

Pogodowy "bigos". Najpierw śnieg i wiatr, potem nawet 12 stopni - 13-12-2019 W ciągu najbliższych dni zanotujemy wysokie wartości na termometrach. Miejscami zobaczymy nawet 12 stopni Celsjusza. Zanim przyjdzie ocieplenie, w weekend czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem, samego śniegu oraz porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do prawie 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

W nocy będzie na ogół pochmurno. Na Warmii, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu. W południowo-wschodnich województwach miejscami będzie mglisto. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

Sobota upłynie z dużym zachmurzeniem. Pojawi się też deszcz, deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowego. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do ponad 70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju dojdzie do powyżej 90 procent. Wszędzie będzie odczuwalne zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

NOC: pochmurno. Okresami będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 990 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje miarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-70 km/h, z południa. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Południowy wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 965 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami pojawi się deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 970 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z okresowymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-70 km/h, z południa. Ciśnienie w południe wzrośnie do 982 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami możliwy jest deszcz, deszcz ze śniegiem, a wieczorem także słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 984 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 976 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-70 km/h, z kierunku południowego. Ciśnienie w południe wzrośnie do 980 hPa.