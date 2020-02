Pogoda na jutro: opady niemal w całym kraju, silniejszy wiatr

Pogoda na 16 dni: z północy zbliża się zimno - 02-02-2020 Czeka nas wyraźny spadek temperatury i lodowaty wiatr z Arktyki. Sprawdź najnowszą długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Pogoda na noc

Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych znad północnego Atlantyku i północno-zachodniej Rosji. Nad Polską przemieszcza się z południowego zachodu w głąb kraju front atmosferyczny z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Z północnego zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

W nocy na północnym wschodzie kraju będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się chmury, z których okresami padać będzie deszcz do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Miejscami w centrum kraju popada deszcz ze śniegiem. W górach spadnie 5-15 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach porywy mogą sięgać do 80-110 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Zapowiada się dość pogodny poniedziałek na północnym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. W górach spadnie do 5-10 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Warmii, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h, w górach do 80-110 km/h.

Wideo Pogoda na poniedziałek 3.02

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent, tylko w południowo-zachodnich regionach około 80 proc. W całym kraju będzie wilgotno, chłodno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, tylko na północnym wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 3.02

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz, możliwy jest też deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 989 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 989 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 989 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 991 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 977 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 8 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 980 hPa.