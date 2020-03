Pogoda na jutro: opady śniegu prawie w całym kraju

Pogoda na 5 dni: w prognozach śnieg i deszcz, ale też ocieplenie - 30-03-2020 W pierwszych dniach kwietnia synoptycy prognozują sporo deszczu, możliwe są też opady śniegu. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Miejscami termometry wskażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda na wtorek

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu o sumie do 1-2 centymetrów. Bez opadów obędzie się na krańcach północno-zachodnich, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz Ziemi Świętokrzyskiej, częściowo Śląskiej, Podlaskiej, Mazowieckiej i Łódzkiej. Temperatura wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Pomorzu do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

We wtorek aura będzie pochmurna, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Opadów nie powinni spodziewać się tylko mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Podkarpacia. Poza tym wystąpią opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą od 4 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C. na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Wideo Pogoda na wtorek 31.03

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie około 80 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 31.03

Pogoda Trójmiasto

Przed nami zimne noce. Żółte alarmy w całym kraju - 30-03-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie całego kraju. Lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nocami do -8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1023 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy spadnie 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Termometry pokażą do 6 st. C Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda Poznań

Jak chronić swoje zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19 - 30-03-2020 Zewsząd docierają do nas informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele z nich może powodować u nas pogorszenie nastroju, lęk, a nawet panikę. Przeczytaj, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura wyniesie minimalnie -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północny wzrośnie do 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: początkowo pogodnie, później wzrost zachmurzenia i przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Okresami przelotny śnieg. Termometry pokażą do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura wyniesie minimalnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy spadnie do 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.