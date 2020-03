Pogoda na jutro: pochmurno, deszczowo, do 13 stopni

Pierwszy dzień wiosny. W prognozach miejscami śnieg - 19-03-2020 W kolejnych dniach, mimo że w kalendarzu zagości wiosna, na zewnątrz będzie zimowo. W sobotę może spaść śnieg. Później opady ustaną, ale nadal będzie chłodno - pojawią się miejsca, gdzie termometry pokażą tylko 2 stopnie. czytaj dalej

Do 13 stopni

W nocy na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce może popadać deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie, ale mogą pojawić się mgły, miejscami ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W piątek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu, w centrum i na zachodzie Polski pojawią się opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni wiatr.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - utrzyma się na poziomie 90 procent. Na północnym wschodzie odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo na północnym wschodzie będą neutralne. Na pozostałym obszarze - niekorzystne.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1025 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 8 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1025 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 991 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, miejscami może zrobić się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Wieczorem możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 8 st. C. Wiejący z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1008 hPa.