Pogoda na jutro: pochmurno, maksymalnie 6 stopni

Pogoda na pięć dni: chłód, śnieg i deszcz ze śniegiem - 30-11-2019 W ciągu następnych dni w niektórych regionach kraju pojawi się zimowa aura. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura miejscami spadnie poniżej zera. Lokalnie może silnie wiać. czytaj dalej

Pogoda na niedzielę

W nocy będzie na ogół pochmurno. We wschodniej części kraju miejscami przelotnie słabo popada śnieg. Temperatura wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela zapowiada się na ogół z pochmurną pogodą. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C. na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Pogoda na niedzielę 1.12

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie powyżej 80 procent. Wszędzie będzie odczuwalne zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 1.12

Pogoda Trójmiasto

Niebezpieczne oblodzenia w części kraju. IMGW wydał alerty - 30-11-2019 W nocy z soboty na niedzielę pogoda może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami w części kraju. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: zachmurzenie duże. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: zachmurzenie duże. Temperatura wyniesie minimalnie 0 st. C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Warszawa

Kieł narwala - czym jest? Do czego służy? - 30-11-2019 Narwale to ssaki żyjące w wodach Oceanu Arktycznego. Cechą wyróżniającą te zwierzęta jest długi kieł narwala. Sprawdź, do czego on służy i jaką długość potrafi osiągnąć. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie duże, niewykluczone są również słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do -1 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1009 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie przeważnie duże. Termometry wskażą maksymalnie 3 st.C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.