Pogoda na pięć dni: w piątek ostatnie uderzenie ciepła. W Wigilię do sześciu stopni - 19-12-2019 W piątek czeka nas kulminacja ciepłej pogody, miejscami w regionach podgórskich temperatura może wynieść nawet 16 stopni. Z każdym kolejnym dniem zacznie się ochładzać, a w Wigilię lokalnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

W ciągu najbliższych 24 godzin nasz kraj będzie pod wpływem rozległego układu niżowego z centrum nad Atlantykiem. Napływać będzie do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego z południowego zachodu.

W nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie mogą pojawić się mgły. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, po 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach wyniesie do 50-70 kilometrów na godzinę, ale najsilniej ma wiać w górach - do 80-100 km/h.

Pogoda na piątek

Piątek w całym kraju zapowiada się pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Lokalnie w obszarach podgórskich termometry mogą pokazać do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, a w górach wyniesie do 90-120 km/h.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie, przekroczy 80 procent. Poniżej tej wartości będzie spadać w kierunku południowo-wschodnim. W części północnej kraju odczujemy komfort, a na pozostałym obszarze - ciepło. Biomet w całym kraju okaże się neutralny.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w Warszawie dojdzie do 994 hPa

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1004 hPa.

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 989 hPa.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 997 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 985 hPa.

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 991 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.