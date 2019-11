Pogoda na jutro: przelotny deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem

Zawieje śnieżne, silny wiatr, oblodzenia. Prognoza zagrożeń IMGW - 28-11-2019 W ciągu najbliższych dni mogą pojawić się w Polsce typowo zimowe zagrożenia. Prognozowane są zawieje śnieżne, silny wiatr i oblodzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Pogoda na piątek

W nocy na południowym wschodzie i zachodzie kraju oraz Pomorzu pogoda będzie pochmurna z opadami deszczu. Może spaść do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym pojawią się rozpogodzenia. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz do 5-10 l/mkw. Po południu i wieczorem na Pomorzu oraz miejscami na zachodzie i w centrum kraju opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność prognozowana jest na Pomorzu i w regionach południowo-wschodnich. Przekroczy 90 procent. W centralnej Polsce spadnie poniżej 80 proc. Mieszkańcy północy odczują pogodę jako wietrzną, na południowym wschodzie odczuwalna będzie wilgoć, a w centrum - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie, ale nad ranem pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 984 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, nad ranem pojawi się deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy spadnie do 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Będzie wiał zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 992 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, nad ranem popada deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 981 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami będą pojawiały się opady deszczu. Termometry wskażą do 8 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 985 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno, nad ranem będzie padał deszcz. Temperatura spadnie do 7 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 986 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy spadnie do 974 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami będą pojawiały się opady deszczu. Temperatura wyniesie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 975 hPa.