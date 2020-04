Pogoda na jutro: słońce wleje nam się do domów

Najbliższa noc zapowiada się bezchmurnie. Temperatura minimalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek 07.04

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza sięgnie 40-50 procent. Odczujemy ciepło, a biomet w całym kraju będzie korzystny.

Warunki biometeorologiczne we wtorek 07.04

Pogoda Warszawa

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie o północy sięgnie około 1019 hektopaskali.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe będzie oscylować w okolicy 1019 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna sięgnie 4 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy będzie się wahać w okolicy 1018 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Powieje z południowego zachodni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie dojdzie do około 1019 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie nocy 3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1029 hPa i będzie się wahać.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie około 1028 hPa.

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna sięgnie 4 st. C. Wiatr z południowo-zachodu powieje słabo. Ciśnienie o północy będzie oscylować w okolicy 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na barometrach zobaczymy około 1016 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie o północy będzie się wahać w okolicy 1005 hPa i waha się.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie około 1005 hPa.