Pogoda na czwartek

W nocy wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr z zachodu.

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu, na zachodzie i południu stopniowo przechodzących w deszcz. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy i wschodzie kraju, wyniesie ponad 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju będzie chłodno i wilgotno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 984 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany z zachodu, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 990 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 986 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 992 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: prognozowane są opady przelotnego śniegu. Temperatura wyniesie minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach jego prędkość dojdzie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 998 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: prognozowany jest przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: popada przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 971 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 35 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 978 hPa.