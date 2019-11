Pogoda na jutro: temperatura w dół, sypnie śniegiem

Pogoda na pięć dni: szykujmy się na opady śniegu. Miejscami intensywne - 29-11-2019 W kolejnych dniach do Polski napłynie chłód - temperatura nie przekroczy 6 stopni Celsjusza. Grudzień rozpocznie się opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Będą dni, kiedy sypać będzie mocno. Synoptycy nie wykluczają silniejszych porywów wiatru. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

Noc z piątku na sobotę powinna być w miarę pogodna na zachodzie. W pozostałych regionach spodziewane są opady deszczu i śniegu, a miejscami też marznącego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 1 st. C na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W porywach na wschodzie osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Sobota przyniesie na wschodzie i w górach przelotne opady śniegu, a na południu kraju - deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie dość pogodnie. Temperatura będzie niższa niż w ostatnich dniach - termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowany wiatr, ale w porywach na wschodzie jego prędkość wzrośnie do 50 km/h.

Wideo Pogoda na sobotę 29.11

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie kraju, przekroczy 70 procent. Poniżej tej wartości będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. Tam odczujemy zimno, a w pozostałych regionach chłód. W części wschodniej kraju biomet będzie niekorzystny, a na pozostałym obszarze - neutralny.

Wideo Biomet na sobotę 29.11

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hektopaskali.

DZIEŃ: będzie dość pogodnie. Możliwy jest przelotny śnieg. Termometry pokażą maksymalnie do 3 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, północno-zachodni, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, północno-zachodni, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1009 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: możliwy jest marznący deszcz, zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 4 st. C. Powieje północno-zachodni, na ogół umiarkowany wiatr. W porywach jego prędkość wzrośnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: spadnie przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w porywach osiągnie do 35 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje na ogół umiarkowany wiatr z północnego zachodu, jednak w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu jego wartość osiągnie 1006 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: okresami opady śniegu. Temperatura wyniesie minimalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągnie do 35 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 983 hPa.

DZIEŃ: prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie 3 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 993 hPa.