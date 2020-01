Pogoda na jutro: termometry pokażą nawet 10 stopni

Mamy "stan wyjątkowy" w pogodzie. Co czeka nas w kolejnych dniach? - 09-01-2020 W kolejnych dniach próżno szukać zimy - pogoda raczej będzie przypominać przedwiośnie. W piątek na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni Celsjusza. Pojawią się opady deszczu, a lokalnie silniejszy wiatr. czytaj dalej

Pogoda na piątek

W nocy wystąpią opady deszczu i mżawki, a na Podkarpaciu - marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

W piątek pogodnej aury możemy spodziewać się na południu kraju. W pozostałych częściach kraju popada deszcz. Termometry pokażą od 4 st. na Rzeszowszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W niemal całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na południowym wschodzie będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, a na południu - neutralne.

Pogoda Warszawa

NOC: możliwe są opady deszczu lub mżawki. Zrobi się mglisto. Temperatura w nocy wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1002 hPa i waha się.

Pogoda Poznań

NOC: opady deszczu lub mżawki. Może zrobić się mglisto. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: wystąpią opady deszczu lub mżawki. Zrobi się mglisto. Temperatura wyniesie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

DZIEŃ: pojawią się opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu 1012 osiągnie hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: opady deszczu lub mżawki. Pojawią się mgły. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 993 hPa.