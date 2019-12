Pogoda na jutro: trzy niże wpłyną na aurę

Prognoza pogody na 16 dni: potężne fale ciepła zmierzają do Polski - 15-12-2019 Najbliższe dni przyniosą nam wyjątkowo wysoką jak na grudzień temperaturę. Na termometrach będziemy mogli zobaczyć około 13-14 stopni. Wszystko za sprawą ciepłego powietrza, które napłynie znad Atlantyku i Europy Południowej. O szczegółach pisze dla nas Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Powieje silny wiatr

Polska pozostanie pod wpływem układów niżowych z centrami nad Finlandią, Wyspami Brytyjskimi oraz Hiszpanią. Nad krajem przemieszcza się z południa na północ słabo aktywny front ciepły, za którym napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy kraju powieje do 60-90 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu początkowo rozpędzi się do 100 km/h, w górach powieje z prędkością powyżej 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach będzie wiać do 50 km/h, a w górach - do 80-100 km/h.

Wideo Pogoda na poniedziałek 16.12

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia oscylować będzie wokół 80 procent. Na północy kraju odczujemy komfort termiczny, częściowo w pasie centralnym i na południu będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w północnej połowie kraju, a w południowej - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 16.12

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, początkowo możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 70-90 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Południowy wiatr będzie wiał umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno, przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 998 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, początkowo możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 988 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 990 hPa.