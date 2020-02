Pogoda na jutro: w górach śnieg i wiatr o prędkości 100 kilometrów na godzinę

Silny wiatr "zagrożeniem zdrowia i życia". IMGW może wydać ostrzeżenia - 19-02-2020 Nadchodzące dni mogą przynieść wietrzną pogodę. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami prędkość wiatru może osiągnąć w porywach 85 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Silny wiatr

W nocy ze środy na czwartek Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego znad Północnego Atlantyku. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód umiarkowanie aktywny front atmosferyczny. W czwartek Polska dostanie się pod wpływ spokojnego wyżu znad Alp. Z zachodu napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne.

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na wschodzie. Powieje południowo-zachodni i zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 100 km/h.

Pogoda na czwartek

Synoptycy prognozują pogodny czwartek na Pomorzu i zachodzie kraju. Poza tym wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Opady będą odsuwać się na wschód. W Karpatach spadnie 1-5 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się tam do 50-60 km/h. W górach może wiać z prędkością 80-100 km/h.

Wideo Pogoda na czwartek 20.02

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach południowo-wschodnich, wyniesie ponad 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całej Polsce będzie chłodno, a miejscami także wilgotno i wietrznie. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a na południowym wschodzie i wschodzie - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 20.02

Pogoda Warszawa

Pogoda na pięć dni: znów będzie się działo. Deszcz, śnieg i wiatr - 19-02-2020 Najbliższe dni upłyną pod znakiem opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. Miejscami temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. Powieje też dość silny wiatr, miejscami z prędkością powyżej 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, początkowo możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1017 hPa.

Pogoda Poznań

Na południu Norwegii tyle śniegu, że zaspy uwięziły turystów - 19-02-2020 Na południu Norwegii zima daje się we znaki. W miejscowości Haukeliseter przez zaspy utknęło kilkadziesiąt osób. czytaj dalej

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1009 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1006 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie wiał dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 995 hPa.