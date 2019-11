Pogoda na pięć dni: niedziela chłodna i wietrzna. Później więcej deszczu - 23-11-2019 Najbliższe dni przyniosą przeważnie pochmurną pogodę. Miejscami może spaść deszcz i powiać silniejszy wiatr. Termometry wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Maksymalnie 11 stopni

Najbliższa noc zapowiada się na ogół pogodnie. Jedynie na Suwalszczyźnie możliwe są zanikające opady deszczu ze śniegiem. Opady będą marznąć i powodować gołoledź - będzie bardzo ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami w porywach może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu okresami w porywach może przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność pojawi się w północno-wschodnich terenach kraju. Mieszkańcy tej części Polski odczują zimno, w pasie od Pomorza przez centrum po Lubelszczyznę będzie chłodno, zaś w pozostałych regionach kraju pojawi się komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. O północy ciśnienie sięgnie 1019 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W południe barometry pokażą 1017 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, okresami w porywach do 40-60 km/h. O północy barometry wskażą 986 hPa.

Pogoda Poznań

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami jego porywy mogą być silniejsze. W południe ciśnienie sięgnie 984 hPa.

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i południowo-wschodni. Okresami powieje silniej. W południe ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach będzie osiągał do 40-60 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile. W południe ciśnienie sięgnie 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 5 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach osiągnie do 40-60 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, którego porywy okresami będą silniejsze, powieje z południowego wschodu. W południe barometry wskażą 995 hPa.