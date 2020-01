Burza nad Warszawą. Samolot zawrócił po uderzeniu pioruna - 22-01-2020 W środę po południu nad Warszawą zagrzmiało. Jak przekazał rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT, w bardzo bliskiej odległości od samolotu lecącego z Warszawy do Amsterdamu doszło do wyładowania atmosferycznego. Maszyna zawróciła na lotnisko. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Pogoda na czwartek

W nocy na Podkarpaciu pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Poza tym będzie dość pogodnie, ale pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 1 st. C nad Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, w porywach na północnym wschodzie osiągając prędkość do 45 kilometrów na godzinę, z kierunku północno-zachodniego.

Czwartek rozpocznie się mgłami. Później będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C miejscami na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach na północnym wschodzie rozpędzi się do 45 km/h. Będzie miał zachodni kierunek.

Wideo Pogoda na czwartek 23.01

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 70-80 procent. Wszędzie odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 23.01

Pogoda Warszawa

Przed nami pogodne dni i nawet 9 stopni - 22-01-2020 W ciągu najbliższych dni możemy liczyć na pogodną aurę. Jeżeli pojawią się opady, to nie będą miały zimowego charakteru. Temperatura wzrośnie miejscami aż do dziewięciu stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: dość pogodnie, ale mglisto. Temperatura wyniesie minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach dojdzie do 40 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1017 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach do 40 km/h. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1019 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: mgły ograniczą widzialność do 100 metrów. Termometry pokażą -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 40 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1022 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, a w ciągu dnia się rozpogodzi. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, w porywach do 40 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1023 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: dość pogodnie. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1029 hPa.

17 osób nie żyje, ponad 540 jest zakażonych. Wzrósł tragiczny bilans koronawirusa z Chin - 22-01-2020 Z najnowszych informacji wynika, że koronawirus z Chin przyczynił się do śmierci 17 osób. Do ponad 540 wzrosła też w Chinach liczba osób, które się nim zakaziły. Do listy krajów, w których stwierdzono wirusa, może dołączyć także Meksyk. Światowa Organizacja Zdrowia w środę podejmie decyzję, czy ogłosić Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym. czytaj dalej

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, w porywach do 45 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1030 hPa.

NOC: dość pogodnie. Termometry pokażą 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 35 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1019 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 35 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1007 hPa.