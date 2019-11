Pogoda na jutro: w nocy lokalne mgły, w dzień deszcz w wielu regionach

Prognoza pogody na długi weekend: intensywny deszcz. Maksymalnie 16 stopni - 08-11-2019 W długi weekend należy spodziewać się opadów deszczu, miejscami dość intensywnych. Okresami powieje także silniejszy wiatr. Pogoda 11 listopada będzie upływać pod znakiem zmiennego zachmurzenia. czytaj dalej

Do 16 stopni

Najbliższej nocy w województwach zachodnich i na krańcach wschodnich pojawią się przelotne opady deszczu, maksymalnie do trzech litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie, choć lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może być silniejszy.

Sobota przyniesie aurę pochmurną z przejaśnieniami. Mieszkańcy zachodnich i środkowych regionów muszą spodziewać się opadów deszczu o sumie do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

Wideo Prognoza pogody na sobotę 9.11

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się na zachodzie i wyniesie ponad 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 9.11

Pogoda Trójmiasto

Mgła i silne opady. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW - 08-11-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed mgłą. Miejscami może ograniczyć widzialność do 50 metrów. Z prognozy zagrożeń wynika, że na południu Polski może mocno padać. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna sięgnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wiatr z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1009 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 979 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu rzędu do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 978 hPa.

Pogoda Poznań

"Dziwna sytuacja". Daniel biegał na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego - 08-11-2019 Daniel biegał po ulicach Ostrowa Wielkopolskiego. Niecodzienne spotkanie z dzikim zwierzęciem nagrał jeden z mieszkańców miasta, jadąc za nim samochodem. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Spadnie do 3 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy ciśnienie sięgnie 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy barometry pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Pod wieczór wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno i opady deszczu rzędu do 3 l/mkw. Termometry pokażą minimum 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa.