Pogoda na jutro: w nocy mgły, w dzień do 15 stopni

Susza w Polsce. Kiedy spadnie deszcz - 19-04-2020 Pomimo piękna tegorocznej wiosny, nie powinno się zapominać o tym, jak potrzebne są opady deszczu. W dobie panującej suszy wiele osób zadaje sobie pytanie - kiedy spadnie deszcz?

Polska pozostanie pod wpływem pogodnego lecz chłodnego wyżu Odilo z centrum ulokowanym nad norweskimi fiordami. Wyż rozsiada się nad północną i środkową częścią kontynentu, stąd wzrost ciśnienia atmosferycznego. Jednak wir niżowy znad Rosji będzie podrzucał nad wschodnią część kraju nieco chmur kłębiastych. Wyż ściąga nad Europę Środkową z północy chłodne masy powietrza pochodzenia arktycznego, stąd nad ranem mróz do -4 st., chociaż masy powietrza straciły wiele ze swej surowości.

Najbliższa noc przyniesie pogodną aurę. Na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju miejscami może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Północno-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie kraju pojawią się chmury. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. We wschodnich stronach kraju jego porywy mogą przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy północy. Na północy i na wschodzie zrobi się chłodno, z kolei w pozostałych regionach wystąpi komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą korzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy minimum -1 st. C. Powieje z północy, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może być dość silny. Barometry w południe pokażą 1013 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: zachmurzenie małe. Temperatura sięgnie minimum -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Na barometrach o północy zobaczymy 1027 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1028 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu powieje słabo. Barometry o północy pokażą 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 1016 hPa.

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe 1011 hPa, rośnie.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura sięgnie minimum -2 st. C. Wiatr powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 996 hPa.