Pogoda na jutro: w nocy mróz, w dzień lokalnie popada deszcz

Pogoda na 16 dni: wybuch wiosny i nagłe ochłodzenie - 08-03-2020 Za kilka dni na południu Polski będzie prawie 20 stopni Celsjusza. Zapowiadany silny wzrost temperatury będzie związany z przemieszczaniem się z zachodu na wschód kolejnych niżów, które przemierzają teraz północną część kontynentu. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem układu niżowego Flora znad Morza Norweskiego. Nad zachodnią część kraju wkroczy front atmosferyczny z przelotnym deszczem. Z południowego zachodu napływa do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne-morskie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zrobi się pochmurno, ale jest szansa na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Kielecczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a na północnym zachodzie kraju okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Nawet 12 stopni

Poniedziałek na zachodzie kraju oraz Pomorzu zapowiada się pochmurnie. Może spaść deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Na poniedziałek najwyższą wilgotność - przekraczającą 90 procent - synoptycy prognozują dla krańców północno-zachodnich Polski. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. Na przeważającym obszarze odczujemy komfort termiczny, jedynie na północnym zachodzie - chłód i wilgoć. We wschodniej części kraju biomet będzie neutralny, a w zachodniej - niekorzystny.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Warszawie około północy osiągnie 1004 hektopaskale.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy 1003 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, po południu możliwe są opady słabego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe, umiarkowane i duże zachmurzenie, a po południu możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 998 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 986 hPa.