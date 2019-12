Pogoda na jutro: w wielu miejscach sypnie śniegiem. Do 4 stopni

Sypnie śniegiem, a co potem? Prognoza na sylwestra i Nowy Rok - 26-12-2019 Ostatnie dni starego roku miejscami okażą się śnieżne. W sylwestra w części kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą, choć noc lokalnie zapowiada się z mrozem i porywistym wiatrem. Sprawdź pogodę tvnmeteo.pl na pięć dni. czytaj dalej

Pogoda na piątek

W nocy będzie na ogół pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami spadnie śnieg. Zrobi się ślisko. W kotlinach górskich możliwe są mgły, a w górach sypnie śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Piątek będzie na ogół pochmurny, możliwe są opady śniegu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. W górach pojawi się śnieg - miejscami spadnie ponad 10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni.

Wideo Pogoda na piątek 27.12

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wzrośnie powyżej 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Biomet na piątek 27.12

Pogoda Gdańsk

Możliwe intensywne opady śniegu. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW - 26-12-2019 W czwartek wieczorem i w piątek o poranku zagrożeniem będą oblodzenia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Piątek w części kraju może przynieść intensywne opady śniegu. czytaj dalej

NOC: opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Temperatura minimalna osiągnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno. Opady śniegu, miejscami również deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalne 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, półnono-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 993 hPa.

DZIEŃ: opady śniegu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 2 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada śnieg, a miejscami także deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda Warszawa

Na świątecznej choince znaleźli sowę - 26-12-2019 Rodzina z Atlanty w Stanach Zjednoczonych dokonała nietypowego znaleziska. Między gałązkami ich świątecznej choinki ukrywała się sowa. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwy jest śnieg. Taka pogoda sprawi, że będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1008 hPa.

DZIEŃ: spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami śnieg. Temperatura osiągnie maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.