Pogoda na jutro: wciąż będzie wiać, najsilniej w górach

To jeszcze nie koniec gwałtownej pogody - 11-02-2020 W środę pogoda przyniesie porywisty wiatr i opady deszczu. W kolejnych dniach możemy liczyć na chwilę wytchnienia od gwałtownej pogody, jest też szansa na słońce. Pod koniec tygodnia aura znów może się popsuć. czytaj dalej

Pogoda na środę

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. W północnej części kraju pojawią się przelotne opady śniegu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Na Pobrzeżu Słowińskim może zagrzmieć. W górach miejscami popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się od 50 do 70-80 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu. W strefie brzegowej jego porywy osiągną ponad 80 km/h, a najsilniej powieje w górach - do 120-140 km/h.

Środa zapowiada się pochmurnie, choć jest szansa na przejaśnienia. W północnej części kraju możliwe są przelotne opady śniegu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są słabe burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie od 50 do 70-80 km/h. Najsilniej powieje w górach - do 110-140 km/h.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno i wiatr, a biomet będzie niekorzystny.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno z przelotnymi opadami, przeważnie śniegu. Temperatura spadnie do 0 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się od 50 do 70-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 991 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie 50-75 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się od 50 do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 977 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 981 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna osiągnie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się od 50 do 70-80 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie od 50 do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami i przelotne opady śniegu (lub deszczu ze śniegiem). Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 986 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotne opady śniegu (okresami deszczu ze śniegiem). Temperatura maksymalna osiągnie 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny od 50 do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie od 50 do 70-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Z zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie 50-75 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.