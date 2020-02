Pogoda na jutro: wietrznie i chłodno, do 7 stopni Celsjusza

Silny wiatr, a później oblodzenie. Ostrzeżenia i prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 12-02-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. W kolejnych dniach zagrożeniem może być oblodzenie. czytaj dalej

Pogoda na czwartek

Zapowiada się pochmurna noc z większymi rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie kraju okresami wystąpią zanikające opady deszczu ze śniegiem do dwóch litrów wody na metr kwadratowy i śniegu do centymetra. Na drogach zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu początkowo do 90 km/godz, w górach do 100 km/h.

W czwartek będzie pochmurno, ale wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawią się słabe opady śniegu do 1 centymetra i śniegu z deszczem do 1 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie ponad 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W regionach północnych odczujemy chłód, w pasie centralnym i na południu - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części kraju okażą się neutralne, tylko na krańcach północnych i południowo-zachodnich niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, wystąpią przelotne opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 5 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 1008 hPa

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1000 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 988 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 990 hPa.